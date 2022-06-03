Denizli jandarması Mayıs ayında olayların yüzde 99’unu aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen 1062 asayiş olayından 1052’sini aydınlatarak yüzde 99’luk önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 Mayıs ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerinde meydana gelen 424 asayiş, 53 kabahat, 469 takibi gereken, 99 kaçakçılık, 16 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 1062 olaydan, 1052’sini aydınlatarak yüzde 99’luk bir başarıya imza atıldı.

Jandarma 256 aranan şüpheliyi yakaladı

Jandarma ekiplerince asayiş faaliyetleri ile uygulamalarda 47 bin 724 kişi ve 15 bin 233 aracın sorgulaması yapılarak 256 aranan kişiyle birlikte 3 araç yakalandı. Yapılan aramalarda 16 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 65 adet fişek, 2 adet kesici ve delici suç aleti ele geçirildi. Jandarma tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler için adli makamlara sevk edildi.

2 bin 432 araç ve sürücüye 2 milyon 170 bin 313 TL cezai işlem

Mayıs ayında icra edilen trafik uygulamalarında 49 bin 121 araç kontrol edilerek, 40 bin 798 araç ile 30 bin 315 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 432 araç ve sürücü hakkında toplam 2 milyon 170 bin 313 TL cezai işlem uygulandı. 23 aranan araç ve 31 aranan şüpheli yakalandı. Denetimlerde 104 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 371 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları devam ediyor

Uyuşturucu maddelerle mücadele için yürütülen çalışmalarda 99 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda 338 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 4’ü tutuklandı. Operasyonlarda alınan 334 kişi tutuksuz yargılandı. Yapılan operasyonlarda 763 gram kubar esrar, 270 gram metamfetamin, 161 gram eroin, 61 adet uyuşturucu hap ve 243 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında ise 22 adet sikke, 15 adet tarihi eser, 13 litre akollü içki, 1 adet sahte belge, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 62 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yasadışı 384 internet sitesi yayından kaldırıldı

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde yasadışı yayın yapan 384 internet sitesi hakkında işlem yapılarak, Türkiye üzerinden erişime engellenmesi sağlandı.