Denizli jandarması aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelesini sürdürüyor

Denizli’de kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan jandarma ekipleri, 200 yakın öğrenciye kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın ve aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden ekiplerin son durağı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu oldu. Burada seminer düzenleyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek hem aile içi hem de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan seminere 200 aşkın öğrencinin yanı sıra Honaz Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı Aytekin Çermik ve Banu Küçüker ile öğretim görevlisi Vedat Erçak katıldı.