Denizli ‘İmam hatip okulları başarılı örnekler sergisi’ finallerinde Türkiye üçüncüsü oldu

Denizli, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’nde Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" düzenlendi. "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" kapsamında Türkiye genelinde yapılan proje yarışmasında şehrimizi temsil eden Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye üçüncüsü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet" tematik alanında "V BAŞARI" projesiyle üçüncülük elde eden proje ekibi öğretmenleri makamında kabul etti. Türkiye genelinden 381 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülük elde eden ekibi tebrik eden Müdür Ekici “Denizli Anadolu İmam Hatip Lisemiz "Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet" tematik alanında "V BAŞARI" projesiyle yarışmaya katıldı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda 381 proje arasında önce ilk 100’e, sonraki değerlendirme neticesinde de ilk 50’ye giren projemiz, 17 Ekim 2021 günü İstanbul’da yapılan ödül töreninde Türkiye üçüncülüğü kazandı. Üç gün süren sempozyumun son gününde düzenlenen törende Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne plaket ve 5 bin TL üçüncülük ödülü verildi” dedi.