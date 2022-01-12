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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, bağlı okulla kurumlarda görevli personelleri kapsayan maaş promosyon anlaşması yenilendi.

DENİZLİ 12.01.2022, 08:52
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, bağlı okulla kurumlarda görevli personelleri kapsayan maaş promosyon anlaşması yenilendi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, bağlı okulla kurumlarda görevli personelleri kapsayan, Ziraat Bankası A.Ş. ile devam eden maaş promosyon anlaşması 15 Şubat 2022 tarihinde sona erecek olması nedeni ile 23 Aralık 2021 tarihinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, banka temsilcileri ve sendika temsilcilerinin katılımıyla maaş promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Maaş promosyon ihalesi sonucu en yüksek teklifi vererek ihale kazanan Yapı Kredi Bankası A.Ş. yetkilileri ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında maaş promosyonu protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen maaş promosyonu protokolü imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yapı Kredi Bankası Bölge Müdürü Mustafa Ekmekçi ve banka yetkilileri katıldı.

“Promosyon protokolümüz eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve bağlı okullar, kurumlarda görevli personellerimizi kapsayan maaş promosyon ihalesini tamamladıklarını belirten Müdür Ekici, “16 Şubat 2022 ile 15 Şubat 2025 yılları arası üç yıllık süreyi kapsayan promosyon ihalesi 23/12/2021 Perşembe günü müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiş ve en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası kazanmıştır.

Maaş promosyon ihalemizi birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın menfaatlerini en üst düzeyde gözetme esasına dayanarak sendika temsilcilerimizin de katılımı ile gerçekleştirdik. İhalede Yapı Kredi Bankası A.Ş., ihaleye katılan bankalar arasında en yüksek teklif olan 7 bin 760 TL teklifi vererek ihaleyi kazandı. Bugün banka yetkililerimizle bir araya gelerek maaş banka promosyon protokolümüzü imzalıyoruz. Eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İhale sürecinde göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı sendikalarımız ile ihaleye katılan bankalarımıza da teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolle 15-20 Mart 2022 tarihleri arasında 7 bin 760 TL’lik promosyon tutarı çalışanlarımızın hesabına tek seferde peşin olarak yatırılacaktır. İzin dönüşü veya ilk atama ile göreve başlayan personelimiz de bu imkandan yararlanacaktır” dedi.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 sıra nolu genel tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında maaş ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta ve bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra promosyon adı altında ek mali imkanlar sağlanmaktadır.

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