Son Dakika
Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Bakan Karaismailoğlu başkanlığında toplandı
DENİZLİ’YE GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU BAŞKANLIĞINDA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.
DENİZLİ 07.08.2020, 16:26
10
Denizli’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.
Denizli’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, anı defterini imzaladı. Valilik makamında kısa sohbetin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.
27°
hafif yağmur
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25