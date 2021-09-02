Denizli ihracatı yüzde 54,4 yükselişle 401 milyon Amerikan Doları’na ulaştı

Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri tarafından kayda alınan ihracat yüzde 57 artışla 305 Milyon Amerikan Doları olarak kaydedilirken, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı ise yüzde 54,4 yükselişle 401 milyon Amerikan Doları’na ulaştı.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye ihracatı Ağustos’ta yüzde 52 artışla 18,9 milyar Amerikan Doları oldu. İhracat verilerini değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, çift haneli seyreden ihracat artışının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek yılın ilk 8 ayına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana ihracat artışımız hız kesmeden devam ediyor. 15. aya taşınan ihracat yükseliş ivmesi sayesinde, Denizli ihracatında 2020’nin ilk 8 ayına kıyasa yüzde 53’lük bir artış oranı yakaladık. Ancak bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın mart ayının ikinci yarısında, nisan ve mayıs aylarında pandemi dolayısıyla ihracatımız etkilenmişti. Bu noktada, Ocak-Ağustos 2021 dönemini Ocak-Ağustos 2019 dönemiyle karşılaştırmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. 2019’un ilk 8 ayında ilimiz ihracatı 2 milyar 112 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise bu değer 2 milyar 865 oldu. Yani 2020’ye kıyasla yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen artış oranı, 2019’a kıyasla da yüzde 35,6 olarak kaydedildi” dedi.

Büyümenin yarısı ihracattan geldi

Büyüme rakamlarına ilişkin görüşlerini de paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğünü belirterek, “Büyüme rakamlarını analiz ettiğimizde, mal ve hizmet ihracatının büyümeye 10,8 puan katkı sunduğunu görüyoruz. Diğer bir ifadeyle, büyümenin yarısının ihracat kanadından geldiğini söyleyebiliriz. İhracatımızdaki güçlü seyir, büyümeye de doğrudan katkı sunuyor. Son 12 aylık veriler baz alındığında ülkemiz ihracatı 207 milyar Amerikan Dolarını, Denizli ihracatı ise 4 milyar Amerikan Dolarını geride bıraktı. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde de ihracatımızın ülkemiz ekonomisine katkısını sürdüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.