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Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2022 yılı Mart ayı ihracat verilerini yayınlandı. Türkiye’de 2022 yılı Mart ayında en çok ihracat yapan 7’nci şehir Denizli olduğu açıklandı.

DENİZLİ 04.04.2022, 15:06
Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2022 yılı Mart ayı ihracat verilerini yayınlandı. Türkiye’de 2022 yılı Mart ayında en çok ihracat yapan 7’nci şehir Denizli olduğu açıklandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2022 yılı Mart ayı ihracat verilerini yayımladı. DENİB tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatında yeni rekorlara imza atıldığı açıklandı. Mart ayında Türkiye’de ihracatı yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar ile rekor kırarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı. Denizli ihracatı da hem yeni bir rekor kırdı hem de ilk kez 500 milyon dolar sınırına yaklaşmış olurken, Mart ayında Türkiye’de en çok ihracat yapan 7’nci şehri oldu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatımız ise Mart ayında yüzde 33,1 artışla 345 milyon dolar oldu. Bu değer de DENİB tarafından ulaşılan en yüksek ihracat değeri oldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta ‘İhracatın Yıldızları’ ödül törenimizi gerçekleştirmiş ve 41 firmamıza ödüllerini takdim etmiştik. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, bizim için üreten, ihraç eden, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan, 22 aydır ihracatımızı artıran tüm ihracatçılarımız bizim için ‘İhracatın Yıldızı’dır. Bu vesileyle, ihracat ailemizin tüm fertlerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi görüyoruz”

Yılın ilk çeyreğindeki verilerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Başkan Memişoğlu, “Yılın ilk çeyreği geride kalırken, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi görüyoruz. 2022 yılı için Denizli ihracatında kendimize 5 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. 01 Ocak ile 31 Mart 2022 döneminde, ilimiz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 yükselişle 1 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, Ocak ve Mart döneminde ilimiz ihracatındaki yüzde 27,5‘lik artış oranı, ülkemiz ihracatındaki artış oranı olan yüzde 20,8’in üzerinde seyretti” diye konuştu.

“En çok ihracat gerçekleştirilen ülke İngiltere”

Sektörel ve ülkesel bazda Denizli’den Mart ayında en çok ihracat yapılan ülkenin İngiltere olduğunu açıklayan Başkan Memişoğlu, “Mart ayında tekstil, konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 29,8 artışla 169 milyon dolar olurken, elektrik ve elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 38,7 artışla 81 milyon dolar, demir, demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 9,9 artışla 62,6 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 10,4 yükselişle 26,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli’den Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise İngiltere oldu. İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 32,9 artışla 72,2 milyon dolara ulaştı. İkinci sırada yer alan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 45 artışla 50,7 milyon dolar olurken, Almanya’ya ihracatımız yüzde 20,2 artışla 38,8 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 49,8 artışla 31,8 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız yüzde 40,6 yükselişle 25 milyon dolar oldu” dedi.

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