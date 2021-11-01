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Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor

Türkiye ihracatı ekim ayında yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı 28,4 yükselişle 424 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye ihracatında ulaşılan bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

DENİZLİ 01.11.2021, 15:59
Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor

Türkiye ihracatı ekim ayında yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı 28,4 yükselişle 424 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye ihracatında ulaşılan bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “DENİB üyeleri tarafından kaydedilen ekim ayı ihracatı yüzde 21,4 artışla 306 milyon dolara ulaştı. Böylelikle, ihracat artış trendimiz 17. aya taşınmış oldu. İhracatımızın 2020 yılının haziran ayından bu yana aralıksız artmasında şüphesiz tüm ihracatçılarımızın çok büyük payları var. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Pandemi sonrasındaki yeni normalde ülkemiz ürünlerine ciddi bir talep olduğunu belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, “Pandemi sonrasında ortaya çıkan güncel koşullar değerlendirildiğinde, ülkemize yönelik ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hem jeopolitik konumumuz hem de ihracat tecrübemiz sayesinde lehimize gelişen bu durumun ihracatımıza da güçlü bir şekilde yansıdığına şahit oluyoruz. Son 12 aylık veriler incelendiğinde, ülkemiz ihracatının 215 milyar doların üzerine çıkması, Denizli ihracatının ise 4,4 milyar dolar seviyelerinde seyretmesi bu tezi destekler nitelikte. Her iki değerin de tarihi rekor olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizebiliriz. Öte yandan kilogram başına ihracat değeri olarak adlandırdığımız birim fiyat artışına da ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene 1,65 dolar olan ihracattaki birim fiyatımız bu sene 2,05 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Denizli İhracatçılar Birliği olarak katma değerli ihracat noktasındaki çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Lider sektör tekstil ve konfeksiyon, lider ülke İngiltere”

Denizli ihracatında tekstilin lider sektör İngiltere’nin ise lider ülke olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “İlimizin ekim ayındaki ihracatı sektörel olarak incelendiğinde, önde gelen sektörlerimizdeki artışların dikkat çekici olduğunu görüyoruz. İhracatımızda lider konumda bulunan tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 11,5 artışla 162 milyon dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 19,3 artırarak 64 milyon dolara taşırken, demir-demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 23,1 yükselişle 56 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 9,6 arttı ve 22,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimizin ekim ayındaki ihracatı ülke bazında değerlendirildiğinde, ihracatımızda zirvede bulunan İngiltere’ye olan ihracatımızın 14,1 arttığını ve 60,8 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim ayı ihracatımızda ikinci sıradaki Almanya’ya ihracatımız yüzde 7,68 artışla 38,2 milyon dolar, ABD’ye ihracatımız yüzde 7,4 azalışla 35,3 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 47,6 artışla 28,7 milyon dolar ve Fransa’ya ihracatımız yüzde 84 artışla 21 milyon dolar olarak kaydedildi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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