Denizli İhracatçılar Birliği, Türk Expo Riyad 2023’te yerini altı

Denizli İhracatçılar Birliği, Suudi Arabistan’da düzenlenen Türk Expo Riyad 2023 Fuarında yerini aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin info stand ile katılım sağladığı fuara ilgi yoğun seyrediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açılışı yapılan fuarda DENİB’i Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu temsil ediyor. Katılımcıların mevcut ve potansiyel iş ortakları, önde gelen alıcılar ve tedarikçilerle bağlantı kurmalarına olanak sağlayan ve ilk Türk ihraç ürünleri ticaret fuarı olan Turk Expo Riyad Fuarı’na DENİB sektör çeşitliliğiyle damga vuruyor.

İş bağlantıları kurmanın en etkili yolu olarak fuarlar

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İş bağlantıları kurmanın, etkili tanıtım yapmanın, pazarı tanımanın ve ihracat imkânlarını değerlendirmenin en etkili yolunun fuar katılımlarından geçtiğini biliyoruz. Bu doğrultuda katılım sağladığımız fuarların sayısını ve ihracatçı sektörlerimizin bilinirliğini artırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2022 yılında ülkemizin Suudi Arabistan’a ihracatı 950 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Denizli’nin Suudi Arabistan’a olan ihracatı 16 milyon dolara ulaştı. Hepimizin bildiği üzere, sürdürülebilirlik konusu sektör ayırt etmeden tüm ihracatçılarımızı etkileyen bir konu oldu. Bu çerçevede, sürdürülebilir ihracat vizyonumuz ile katma değerli ihracatımızı artırmak, yeni pazarlarda ihracatçılarımızı etkin bir şekilde tanıtmak, önce ilimizin sonrasında ise ülkemizin kalkınması adına gayret içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm sektörleri kapsayan genel ticaret fuarı niteliğinde olan ve ilk defa gerçekleştirilen Türk ihraç ürünleri ticaret fuarı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçleneceğine ve bu fuar ile ihracatçılarımızı alıcılara etkili bir şekilde tanıtma imkânı elde edeceğimize inanıyorum.” dedi.

DENİB sektör çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor

DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ise “Bilindiği üzere, 2022 yılında ülkemizin ihracatı yüzde 12.9 artışla 254 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Denizli’nin ihracatı yüzde 2,8 artışla 4,7 milyar dolara ulaştı. Sektör bazında değerlendirdiğimizde ise tekstil-konfeksiyon yüzde 35.9, elektrik-elektronik yüzde 17.2, demir-demir dışı metaller yüzde 13.1, tarım yüzde 7.2 ve madencilik yüzde 5.9 oranında toplam ihracatımızdan pay aldı. İlimiz ihracatında en önemli gücümüz sektörel çeşitliliğimiz. Bu kapsamda DENİB olarak Türk Expo Riyad Fuarı’nda yer alan info standımızda ihracatımızda ön plana çıkan ev tekstili, tarım, kablo, bakır tel, doğal taş ve diğer sektörlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.