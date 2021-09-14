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Denizli için ‘Sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış tahmininde bulunduğu Denizli için ‘Sarı’ uyarı verdi.

DENİZLİ 14.09.2021, 13:04
Denizli için ‘Sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış tahmininde bulunduğu Denizli için ‘Sarı’ uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Denizli’de yarın 11.00 ila 21. 00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların, metrekareye 21- 50 kilogram yağış olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerini yer aldı.

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