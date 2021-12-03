Denizli için ’Sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de beklenen sağanak yağışına karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyardı.

Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu günden itibaren sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

"Denizli’de 4 Aralık 2021 Cumartesi günü sabah 06.00’den 5 Aralık 2021 sabahı 09.00’a kadar kuvvetli yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.