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Denizli Horozu uyardı; “Çabuk takın maskenizi”
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SİMGESİ OLAN DENİZLİ HOROZU HEYKELİ’NİN MASKELİ FOTOĞRAFINI KULLANARAK YAPTIĞI PAYLAŞIMLA, VATANDAŞLARI KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI ÖNLEM ALMALARI İÇİN UYARDI.
DENİZLİ 14.08.2020, 15:14
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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, şehrin simgesi olan Denizli Horozu Heykeli’nin maskeli fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımla, vatandaşları korona virüs salgınına karşı önlem almaları için uyardı.
Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yaparak vatandaşları korona virüs salgınına karşı uyaran Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bu sefer esprili bir uyarı mesajı yayımladı. Şehrin simgesi Denizli Horozu Heykeli’nin maskeli fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “ Denizli Horozu uyarıyor. Üüüürüüüüü. Şşşştt bene bakın bakem. Şu halimlen ben maske takıyom, size noluyoo, kızdırman beni, çabuk takın maskenizi, koruyun mesafenizi, yapın temizliğinizi. Yoksaa, bir başlarım ötmeye, uyutmam sizi” ifadeleri kullanıldı.
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