Denizli, Heimtextil Fuarına rekor katılımda iştirak etti

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Frankfurt Heimtextil 2023’e 79 firma ile katılan Denizlili sanayiciler, katma değeri yüksek teknik tekstil üretimleriyle göz doldurdu. Dünyanın 120 farklı ülkesinde 2 bin 40 firmanın katıldığı Heimtextil fuarına Türkiye 313 firma ile kalırken, Denizlili katılımcılar yeni ürünleriyle fuara çıkartma yaptı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2023’ün Denizli’nin en güçlü bir şekilde katıldığı fuar olduğunu belirterek, "Denizli olarak 79 firma ile Frankfurt’taki fuara katıldık. Bu zamana kadar yaptığımız fuar stantlarının en güçlü katılımını oluşturuyor. Yine Denizli Ticaret Odası olarak 60 firmanızı devletimizin desteğiyle fuara getirdik. 15 gün önce de Denizli’mizde işlerimizin daha güçlü ve yoğun olması, katma değeri yüksek, yüksek teknoloji içeren ürünlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile birlikte Denizli’de Teknik Tekstile Dönüş Merkezimizi açtık. Bu merkezimizin asıl amacı ve önemi; artık Denizli bundan sonra katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve aynı zamanda teknolojisi yüksek üretimlerin Ar-Ge’siyle beraber üretimi yapmak için tüm hızıyla çalışmalarımızı ortaya koymamızdır. İnşallah bundan sonra ihracattaki birim fiyatlarımızı daha yüksek seviyelere çekeceğiz. Bunun yanında Denizli’de bu zamana kadar üretilmeyen ürünlerimizle, Avrupa’daki teknik tekstil ve teknolojisi yüksek ürünlerin olduğu fuarlara katılacağız. Geçen yıl teknik tekstil ile ilgili düzenlenen ara fuarda da 16 firmamızla stant açtık, 30’a yakın firmamızla katılım sağladık. Her geçen gün moda, tasarım, Ar-Ge ve yüksek teknolojik ürünleri Denizli’de üretip, dünyanın dört bir tarafına gideceğiz" dedi.

"Teknik ve teknolojik ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız"

DTO olarak ticareti, ihracatı, üretimi ve istihdamı geliştirmek için dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katıldıklarına işaret eden Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Pandemiye rağmen geçen yıl 500’e yakın firmamızı fuarlarla buluşturduk. Fuarlara giderken sadece tekstille ilgili değil, birçok sektörle ilgi fuarlara katılıyoruz. Yaptığımız tespitlerde şehrimizde inşaat malzemeleriyle ilgili ihracat yapan firma ve malzeme sayılarımızın az olduğunu gördük. Son 5 yılda yaptığımız fuar gezilerinde her geçen gün kurulan yeni firmaları, buralarda yeni ihracatçılarla tanıştırdık ve bu ürünlerimizin birçok ülkeye ihraç edilmesine aracılık etik. Gıda ile ilgili fuarlarda çok güçlü bir şekilde katılıyoruz. Mobilya ve turizm gibi birçok alanda ciddi çalışmalarımız var. İnşallah 2023’de Denizli’mizde teknik tekstili öne çıkararak daha katma değerli ürünlerle fuarlara katılmayı planlıyoruz.

Otomobil sanayisi, uçuk, dorn, tekne, yat, kurşun geçirmez kumaşlar, leke tutmayan, sıvı geçirmeyen kumaşların gibi bir ok teknik ürünün bu merkezde araştırmasını yapacağız. Susuz boyama gibi son derece önemli yatırımlarımız var. Bunlar hem yatırımı hem de katma değeri ile teknolojisi yüksek olan ürünler. Denizli Ticaret Odası olarak enerjimizi tamamen buraya vereceğiz. Yeni üretimler, yeni yatırımları yurt içinden ve yurt dışından yatırımcılarla buralarda tanıştıracağız. Frankfurt Fuarında da katma değeri yüksek çok sayıda ürün var. İhracatımızdaki kilogram birim fiyatının 10-15 dolarlardan 40-50 ve 100 dolarlara çıkarmanın gayreti ve çapası içerisindeyiz. Tüm enerjimizi buraya vereceğiz"

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin Denizlili iş insanlarına destek verdi

Heimtextil Fuarına katılarak fuara katılan Denizlili firmaları ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise kendisin de bir sanayici olması nedeniyle her zaman sanayicilerin yanında olduğunu söyledi. Yaptıkları ziyaretlerde firmaların talep ve isteklerini alma imkanı da bulduklarına işaret eden Tin, “Bunları gerektiği şekilde bakanlıklarımıza, Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere notlarımızı almış olduk. Fuarın çok verimli geçtiğini görüyoruz. Yoğun bir katılım var. 3 yıllık ara ve pandemiden sonra insanların alışveriş yapmaya arzusu olduğunu gördük. Fuarlar arz ve talebin buluştuğu bir yerlerdir. Bizi sevindiren bir diğer kısım da Denizli’den 80’e yakın firmanın katılmış olması. Bu sayede Denizli’nin ev tekstili, havlu ve bornoz konusunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Diğer yandan ise Türkiye olarak Heimtextil’de en güçlü katılımcılardan birisiyiz. Bu da Türkiye’nin ihracat alanındaki 2022 yılında kırmış olduğu 250 milyar doları geçen rekorun bir göstergesidir. Bundan sonraki hedefimiz de 2023’de daha yüksek seviyelere, 270-280 milyarı aşarak belki de 300 milyar seviyelerine yaklaşmaktır” diye konuştu.

"Doğalgazımız ve petrolümüz milli ekonomiye katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde işadamlarını da yanında götürerek bakanlıklar aracılığıyla ticaret hacmini artırmaya çalıştığına dikkat çeken Tin, açıklamasını şu şekilde devam etti:

“İş dünyasının en çok enerji maliyetlerinden yakındığını görüyoruz. Bu konuda gerek doğal gazda gerekse elektrikte de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla indirimler yapmaya ve sanayicimi destekleme gayret ediliyor. İnşallah kendi doğal gazımızı, yani 710 milyar metreküp yaklaşık 1 trilyon dolarlık gazımızı 2023 yılında devreye aldığımızda, petrollerimizi çıkarmaya başladığımızda, bu gün 60 bin varilden 80 bin varile ulaştık. Bu rakam 100 - 150 bin varile çıktığında, kendi doğalgaz ve petrol rezervlerimizi iç piyasaya sunduğumuzda gider maliyetimiz ve cari açığımız azalmış olacak. Türkiye’nin milli ekonomisine katkı sağlamış olacak”

“Denizli teknik tekstilin merkezi olacak”

Ev tekstilinde bir dünya markası olan Denizli’nin teknik tekstil konusunda önemli bir yatırıma imza attığını kaydeden Tin, “Bu anlamda Denizli’de en son DTO Başkanımız Uğur Erdoğan’ın girişimiyle hayata geçirilen teknik tekstil merkezi, Sanayi Bakanımız tarafından hizmete açıldı. Dünya artık know-how dediğimiz teknolojik ürünleri doğru gidiyor. Kurşun geçirmek elbiseden tutun yanmaz, soğuk ve ısı geçirmez ürünler elde etme gidiyor. Bu konuda Denizlili girişimciler çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada Ar-Ge oluşturuyorlar. Bizde bu anlamda gerek Sanayi Bakanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla bu sanayicilerimize Ar-Ge ve know-how çalışmalarında proje ve planlama desteği veriyoruz. Biz 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizle hep beraber, sanayicimize destek vermeye, onun yanında olmaya gayret ettik. Önümüzdeki 1 aylık dönemde de Kredi Garanti Fonu desteğiyle işletme sermayesi kredisi veya yatırım kredisi olarak sanayicimizin önün açmak için ucuz ve uzun vadeli kredi vermeye devam edeceğiz. Heimtextil Fuarının sanayicilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.