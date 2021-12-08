Denizli güne karla uyandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde gece saatlerinde lapa lapa yağan kar, günün doğmasıyla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Çameli ilçesinde gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etrafı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının -2 derece olduğu ilçede kar kalınlığı merkezde 5 santimetre, yüksek kesimler 20 santimetre, yaylalarda ise 30 santimetre oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için hazırlanan vatandaşlar anı ölümsüzleştirirken, araç sürücüleri ise otomobillerini temizlemekte güçlük çekti. Kırkbudak ve Tuzla beli Mevkiinde kar kürüme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan ekipler, olası yol kapanmanın önüne geçti. Uzun sürenin ardından karla buluşan çocuklar ise kartopu oynayarak sevinçlerini katladı.