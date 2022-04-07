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Denizli gıda sektörü, Barselona Uluslararası Gıda Fuarı’na akın etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyeleri, Barselona’daki Uluslararası Gıda Fuarı’na katıldı. DTO’nun İspanya’ya çıkartma yaptığı programda, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle de iş birliği toplantısı düzenledi.

DENİZLİ 07.04.2022, 16:58
Denizli gıda sektörü, Barselona Uluslararası Gıda Fuarı’na akın etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyeleri, Barselona’daki Uluslararası Gıda Fuarı’na katıldı. DTO’nun İspanya’ya çıkartma yaptığı programda, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle de iş birliği toplantısı düzenledi.

DTO’nun 5., 6., 12. ve 22. Meslek Komitelerinde yer alan 29 üyesi, Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’na katıldı. Heyet ayrıca, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle de iş birliği toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye’nin Barselona Ticaret Ateşeleri Mehmet Örnek ile Nurdan Çamlıbel Aydın ve Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası’nı temsilen gelen Font Yıldız Uluslararası Hukuki Danışmanlık Ofisi’nden Yusuf Demirbilek de katıldı.

Barselona Başkonsolosu Selen Evcit ile Türkiye’nin Barselona Ticaret Ateşesi Mehmet Örnek, bu sene Türkiye’nin onur konuğu olduğu 23. Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’nda DTO heyetine eşlik ederek, gıda sektörü ve fuarda yer alan Türk firmaları hakkında bilgi verdi. Denizli Ticaret Odası heyetinin başında yer alan gıda sektöründe faaliyet gösteren DTO Başkan Vekili Hasan Aracı da Denizli, Denizli Ticaret Odası ve faaliyetleri hakkında Başkonsolos Evcit ile Barselona Ticaret Ateşesi Örnek’i ayrıntılı bilgilendirdi.

“Verimli bir fuar organizasyonun imza attık”

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, verimli bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirterek, “Üyelerimizin uluslararası rekabette yer alabilmeleri, sektörlerindeki yeniliklerden, yeni hizmet ve ürünler ile teknolojideki son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için, yurt içi ve yurt dışı fuarlara ilgili sektörlerimizden geniş heyetlerle çıkarma yapmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin yüzü yeniliğe ve gelişime açık. Girişimciliğini bu tür organizasyonlarla tazeleyerek, çalışkanlığını motive etmek ve verimi artırmak istiyoruz. Belli başlı sektörlerimizin de ötesinde uluslararası pazarda çok daha fazla sayıda sektörle yer alabilmeleri için uğraşıyoruz. Onlardan talep oldukça da bunun için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Ülkemiz, İspanya’daki bu fuarın bu sene onur konuğuydu. Üstelik bu fuar, tarımsal kaynaklı yiyecek, içecek ve gastronomi endüstrisinde en gelişmiş uluslararası profesyonel organizasyon. O nedenle, firmalarımızın katılım sağlaması önemliydi” dedi.

İspanya Kralı, Türk firmalarını ziyaret etti

Korona virüs salgının ardından bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, Barselona’da 4 yıl sonra tekrar ziyaretçilerine kapılarını açarak kıtaları aynı mekânda buluşturdu. Türkiye’den 45 firmanın katıldığı fuar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, şekerleme ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik ürünlerin yanı sıra kuru gıdalar, meşrubatlara kadar pek çok alanda farklı ülkelerden üreticiler ile tüketicileri bir araya getirdi.

Fuarın girişine Türkiye hakkında bilgilendirme kuleleri yerleştirildi. Bu kulelere konulan QR kodlarını telefonlarıyla okutan ziyaretçiler, oluşturulan sanal pavilyonu gördü ve fuara katılan Türk firmaları hakkındaki tüm bilgileri en hızlı ve detaylı bir şekilde aldı. İspanya Kralı 6. Felipe, açılışını gerçekleştirdiği fuarda Türk firmalarının stantlarını gezdi. Türk firmaları, bu fuara özellikle Latin Amerika pazarı için de katılıyor.

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