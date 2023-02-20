Denizli futbolcu fabrikası çalışıyor

Denizli’de yetiştirdiği futbolcular ve alt yapıya verdiği önem ile dikkat çeken Çamlık Futbol Kulübü, başarılı genç sporcuları üst takımlara transfer etmeyi sürdürüyor.

Denizli’de amatör futbol alt yaş gruplarında başarı ile mücadele etmenin yanı sıra alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Denizli Çamlık Futbol Kulübü, başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Altınordu, Ankaragücü gibi takımlara son 3-4 ayda 8 futbolcusunu gönderdi. Son olarak kaleci İsmail Talha Taşevli’yi Trabzonspor’a, Ömer Eğertaş ve Osman Talha Tekin’i Ankaragücü’ne, Doğu Kaan Kocabatmaz’ı Fenerbahçe’ye transfer eden Çamlık Futbol Kulübü’nde büyük gurur ve mutluluk yaşanıyor. Ligi ve kulüp faaliyetlerini değerlendiren Kulüp Başkanı ve antrenörü Şenol Ünlü, deprem felaketi nedeniyle üzüntülerini belirterek, “Sınırda oyuncularımız vardı kulüp seçim konusunda karar vermemiz gereken şimdi bir tane daha oyuncumuz daha belli oldu. Trabzonspor’a gönderdik haftaya oraya taşınıyor. Orada okuyacak, tesis de yaşamaya başlayacak. Onun dışında zaten bu sene üç tane oyuncumuzun anlaşması yapılmıştı. Fenerbahçe ile iki tane de Ankaragücü ile anlaşma yapıldı. İki tane oyuncuda muhtemelen sezon sonu Trabzonspor’a görünüyor” dedi.

“Çok hızlı bir şekilde 20 milli oyuncu hedefine yaklaşıyoruz”

Futbolun gelişimi Türkiye ile doğru orantılı ülke gelişirse futbolda gelişir diyen Şenol Ünlü, “Onun dışında 3-4 tane oyuncumuz daha gider diye düşünüyorum. Herhalde bu sezon bittiğinde 10 -12 oyuncumuz iyi akademi takımı olan Türkiye’nin büyük takımlarına gidecek diye düşünüyoruz. Sonra tekrar bir süreç başlayacak birkaç yıl bir daha yetiştireceğiz yine göndereceğiz süreç aynı şekilde devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde 20 milli oyuncu hedefine yaklaşıyoruz. Bunu da yakalayacağız. Eğitimde gelişir her şey ülkeye bağlı. Tabi futbol biraz daha farklı bir olgu futbolun gelişmesi için tesisin çok olması gerekiyor. Antrenör kalitesinin iyi olması gerekiyor. Antrenörlerin eğitiminin yıl içinde sürekli devam etmesi gerekiyor.

“Denizli’de tesis eksiği var”

Denizli’de tesis ihtiyacına dikkat çeken Ünlü, “Şimdi Denizli’de tesisler şöyle; aslında metrekareye bakılsa Türkiye’deki en büyük tesislerden biri olduğunu söyleyecek yetkililerde. Bizim gibi çok fazla emek vermiş insan var. Denizli’de de bizden çok daha tecrübeliler. Bir yere bir saha yaparken mahalle arasına 300 metrekare halı saha yaparken keşke bizlere de danışsalardı bundan sonra da yaparken inşallah danışırlar herhangi bir belediye yetkilisi. Biz de onlara anlatsak işte 200 -300 metrekare halı saha değil de 10-15 yeri birleştirsek nizami bir şekilde desek. Denizli’de son 10-15 yılda birçok halı saha yapıldı. Kimisinde köpek geziyor kiminde de 55-60 yaşlarında atletli adamlar top oynuyor. Keşke öyle olacağına 10-15 tane nizami halı saha yapılsa zaten saha sınırı da yeri de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten belediye devlet demek devletin birçok boş arazisi var. Keşke bir yerlere küçük halı sahalar yapılacağına 15 -20 tane nizami saha yapılsaydı Denizli’de hiçbir kulübün antrenman sıkıntısı olmazdı. Tesislerin verimli kullanılmasının yanında verimli tesislerin yapılması. 10 tane 500 metrelik saha demek 500 metrekare hiçbir şey. Bu saha 1500 metrekareye yakın burası bile küçük. İyi oyuncu yetiştirmek için belli yaşa kadar 10-11-12 tamam sonrasına burası hizmet etmez. 500 metrekarelik saha yapacağınıza şu kadar bir alan küçük bir alan 10 tane 500 metrekare nizami 5000 metre saha yapar. Ben bununla ilgili bir röportaj vermiştim 7-8 yıl önce belki bir yetkili beni arar diye tabii ki de arayan olmadı. Yine küçük küçük sahalar yapılmaya devam edildi ”ifadelerini kullandı.

“Denizli’de kaleci fabrikası olacağız”

Oyuncu yetiştirme hedefi ile kurulan bir kulüp olduklarına dikkat çeken Çamlık FK kaleci antrenörü Erdinç Şimşek de “Daha önce bir kalecimiz Fenerbahçe’ye gitmişti. Şu anda 2010 doğumlu bir kalecimiz Trabzonspor’a gitti. Geriden de 14-15 kalecimiz geliyor. İnşallah ilerleyen günlerde biz Denizli’de kaleci fabrikası olacağız. Çok iyi kaleciler futbolcular yetiştiriyoruz. Tabi bu kolay olmuyor. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çok emek sarf ediyoruz. İşimiz hakikaten çok zor ama bu sporcuları bir yere gönderdiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Bu da bize büyük keyif veriyor. Bir takımda kalecilik çok önemli. Kalecinin hatasının telafisi olmaz. Kalecilik zor olduğu kadar da güzel ve önemli bir mevki” diye konuştu.