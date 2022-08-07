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Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti

Denizli’de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

DENİZLİ 07.08.2022, 23:20
Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti

Denizli’de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli’nin geçmiş dönemlerde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Ziya Tıkıroğlu, yaşamını yitirdi. Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen Ziya Tıkıroğlu’nun bugün saat 13. 30 sıralarında evinde vefat etti. Mimar olan Tıkıroğlu, 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi günü Denizli Büyükşehir önünde tören düzenlenecek. Yapılacak törenin ardından cenazesinin öğle namazından sonra Yeni Cami’den kaldırılacağı öğrenildi.

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