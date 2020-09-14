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Denizli emniyetinden kaçakçılara büyük darbe

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR SONUCUNDA ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA VE EŞYAYA EL KONULDU. KAÇAKÇILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN VE GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

DENİZLİ 14.09.2020, 17:49
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Denizli emniyetinden kaçakçılara büyük darbe

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve eşyaya el konuldu.

Kaçakçılık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. kent genelinde tütün ve eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 490 adet kaçak eşya, 54 adet kaçak cep telefonu, 36 kilogram kıyılmış tütün, 11 kilogram kaçak çay ve 182 adet cinsel içerikli ürüne el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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