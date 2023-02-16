Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyor

Denizli’de şehrin merkezinde yer alan ve yıllardır kullanılan İl Emniyet Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşatılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminin toplam 10 ilde oluşturduğu yıkım, faaliyette bulunan kamu binalarının deprem standartlarına uygunluğunu da tekrar gündeme getirdi. Ülkede yaşanan depremler sonrasında, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Denizli’de faaliyette bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binası için boşatılma kararı alındı. Alınan karar sonrası binada bulunan birimlerin taşınma işlemlerinin başlatıldı. Binada yer alan birimlerin kent merkezinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ve diğer karakollara dağıtılacağı öğrenildi.