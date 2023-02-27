Denizli ekipleri hasar tespiti için deprem bölgesinde

Denizlili uzman ekipler, deprem bölgelerine giderek binalardaki hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Denizli’den de deprem noktasına giden ekipler, yaraları sarmaya devam ediyor. Bölgede hummalı faaliyet devam ederken, hasar tespiti içinde ekipler sahada yerlerini aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlendirmesi bölgeye giden Çameli Belediyesi personelleri, aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüp raporlamaya başladı.

Tüm imkanlarıyla bölgede olduklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem ülkemizi hüzne boğdu. Depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ile yaşam malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Teknik personelimizden oluşan ekibimiz ise Kahramanmaraş’ta. Ekiplerimiz tarafından kolon ve kirişlerde hasar, burkulma, kesme ve çatlama gibi durumlar inceleniyor. Kontrol edilen binaların hasar durumu belirlenerek bakanlığın sistemine veri girişi yapılıyor. Bu acıyı el birliğiyle aşacağız” dedi.