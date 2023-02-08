Denizli ekipleri enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, toplam 10 ildeki arama-kurtarma çalışmalarına Denizli’den katılan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Dünyanın ve ülkenin dört bir yanındaki yardım ekipleri, adeta deprem bölgesine akın ediyor. Yaşanan üzücü olayın duyulmasının ardından Denizli’den de çok sayıda ekip, deprem bölgesine giderek çalışmaları hızla yürütüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri; 12 araç ve 50 personel olarak gittikleri Hatay ilinde şu ana kadar 26 vatandaşı yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Denizli’den bölgeye giden diğer AFAD, STK, kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere yardımcı ekiplerle beraber çok sayıda görevli de yaralıları kurtardı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.