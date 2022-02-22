Denizli Devlet Hastanesi’ne yeni bölüm

Denizli Devlet Hastanesi’nde 18 yaşından büyük yetişkinlerin karşılaştığı alerji hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Polikliniği, yeni doktorun gelmesiyle hasta kabulüne başladı.

Denizli Devlet Hastanesi bünyesine yeni bir bölüm daha eklendi. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Öncül’ün, Hastaneye başlaması ile hasta kabulüne başlayan İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinde; 18 yaşından büyük yetişkinlerin karşılaştığı alerji hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılıyor. Vücudun bağışıklık sistemini hedef alan rahatsızlıklara immünolojik hastalıklar, vücudun çeşitli yabancı maddelere aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklara ise alerjik hastalıklar dendiğini belirten Dr. Ali Öncül, bu iki hastalık grubu ile İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinin ilgilendiğini söyledi. Genetik ve çevresel faktörlerin alerjik hastalıkların gelişiminde önemli rol oynadığını ve alerjik hastalıkların çağımızın en sık görülen sorunlarından birisi haline geldiğini belirten Öncül, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinde; ağırlıklı olarak astım, alerjik rinit (alerjik nezle), alerjik konjonktivit (göz alerjisi), gıda alerjileri, böcek alerjileri (arı alerjisi gibi), kronik öksürük, dermatit (egzemalar) ve ürtiker/anjioödem (kurdeşen) gibi hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığını ifade etti.

“Muayene günü mümkünse tok karnına gelinmelidir”

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları kliniğinde, poliklinik hizmetleri ve tanısal testlerin randevu sistemi ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Öncül, şöyle konuştu: “Poliklinik muayene randevuları, merkezi hasta randevu sistemi ile verilmektedir. Hastaların İmmünoloji ve Alerji kliniğinden MHRS randevusu alabilmesi için bir doktor tarafından İmmünoloji ve Alerji kliniği için “yeşil listeye” eklenmiş olması gerekmektedir. Alerji haplarına (antihistaminikler) ve grip ilaçlarına poliklinik randevusundan 5 gün önce ara verilmiş olması uygun olacaktır. Muayene günü mümkünse tok karnına gelinmelidir. Polikliniğimizde alerji testleri ücretsiz yapılmaktadır” dedi.