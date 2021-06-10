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Denizli ‘Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması’ için gün sayıyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen “Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması” için hazırlıklar tamamlandı.

DENİZLİ 10.06.2021, 13:38
Denizli ‘Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması’ için gün sayıyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen “Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması” için hazırlıklar tamamlandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen “Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması” etkinliği 15 Haziran 2021 Perşembe günü 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı programa e-ihracat sektörünün marka isimleri konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

Konuşmalardan sonra yapılacak olan yuvarlak masa toplantılarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.
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