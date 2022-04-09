Denizli Defterdarı Sormaz görevden alındı

Denizli Defterdarı Ali Sormaz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Sormaz’ın yerine bu göreve Burdur Defterdarı Sedat Ayyıldız atandı.

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Denizli Defterdarı Ali Sormaz görevinden alındı. Sormaz’ın yerine bu göreve Burdur Defterdarı Sedat Ayyıldız atandı.