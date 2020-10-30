Denizli Cumhuriyet Bayramını dolunayla karşıladı
DENİZLİ’DE CUMHURİYETİN 97’İNCİ YILDÖNÜMÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİRKEN, 30 EKİM’E BAĞLANAN GECE YARISINDA BULUTLARIN ARASINDAN GÖKYÜZÜNDE DOLUNAY BELİRDİ. EKİM AYINDA İKİ DOLUNAY VE BİR YENİ AY YAŞANMIŞ OLDU.
Denizli’de Cumhuriyetin 97’inci Yıldönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, 30 Ekim’e bağlanan gece yarısında bulutların arasından gökyüzünde dolunay belirdi. Ekim ayında iki dolunay ve bir yeni ay yaşanmış oldu.
Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci Yıldönümünde birçok özel etkinlik düzenledi. 29 Ekim sabahından itibaren havanın kapanması ile birlikte yağmurda yağdı. Yağmura rağmen etkinlikler Denizli’de devam etti. Akşam saatlerinde Denizli’de bulutlu olan gökyüzü gece yarısına doğru açılırken dolunay bir anda kendini gösterdi. Bulutların arasından yavaş yavaş kendini gösteren dolunay gökyüzünde bulutlar ile birlikte güzel bir görüntü oluşturdu. 2020 yılı içerisinde 13 dolunay ve 12 yeni ay yaşandığı, Ekim süresince ise iki dolunay ve bir yeni ay oluştuğu öğrenildi. Her ay aynı şekilde bir dolunay ve bir yeni ay yaşandığı belirtildi. Ocak, Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında ise bir ay tutulması yaşandığı öğrenildi. Denizli Cumhuriyet’in 97’inci Yıldönümünü dolunay ile karşıladı.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3