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Denizli Cumhuriyet Başsavcısnın görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ın yerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandığı açıklandı.

DENİZLİ 27.05.2021, 11:40
Denizli Cumhuriyet Başsavcısnın görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ın yerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandığı açıklandı.

HSK’nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre görev yeri değişen başsavcıların yeni görev yeri şöyle: “Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.”
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