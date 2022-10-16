Denizli Büyükşehir’in sağlık ordusuna dört yeni ambulans daha katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezine dört yeni ambulans daha katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşın imdadına koşan personelle bir araya gelerek, “Denizli’mizde kimse sahipsiz değil" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlarla buluştu. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nde düzenlenen programa, Başkan Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ile Evde Bakım ve Sağlık Merkezi çalışanları katıldı. Denizli’de bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koşan Büyükşehir’in yardım melekleriyle bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

“Çok önemli bir ihtiyaca yanıt veriyoruz”

Burada Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin dev sağlık ordusuna alınan yeni ambulansları inceleyerek bilgi alan Başkan Zolan, yaptığı açıklamada günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları, yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları ve evde sağlık hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini söyledi. Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Yatağa bağımlı, engelli, yürüyemeyen hastalar, sedye ile taşınması gereken hastaların evden sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından diğer bir sağlık kuruluşlarına hasta nakil hizmetinin de aynı şekilde yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Evlerine kadar ulaştırılıyor ve hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Tam donanımlı dört yeni ambulansı daha araç filolarımıza kazandırdık. Hasta nakil isteyen hemşehrilerimize daha hızlı hizmet verme imkanına kavuştuk. Böyle bir ihtiyacı karşılayacak kurumların olması ve bu kurumların başında Büyükşehir Belediyemizin geliyor olması çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun. Allah’ım sağlıklı günler versin" diye konuştu.

“Denizli’mizde kimse sahipsiz değil”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Denizli’mizde aç, bakımsız kalan, acı çeken, sahipsiz insan olmasın’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Denizli’mizde kimse sahipsiz değil. Yeni dört hasta nakil ambulansımız ile çok daha üst seviye hizmet etme imkanı bulacağız. Şehrimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dev sağlık ordusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 3 doktor, 41sağlık personeli, 3 fizyoterapist, 13 ambulans, 78 araç ve 230 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor.