Denizli Büyükşehirin iftar bereketi Pelitlibağ’a taşındı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası geleneği Pelitlibağ Mahallesi ile devam etti. Ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel ulaşamayacağımız hedef yoktur” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği bu kez Pelitlibağ Mahallesi’ne taşındı. Pelitlibağ Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, mahalle muhtarları ile binlerce mahalle sakini katıldı. İftara katılanların tek tek ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ezanın okunmasıyla binlerce vatandaşla birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftar sonrası bir konuşma yapan Başkan Zolan, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların evlerinde iftarlarını yapacak çok daha güzel yemekleri olduğuna işaret eden Başkan Osman Zolan, ancak burada önemli olanın hep birlikte ramazanın maneviyatını hissederek bu güzel günde aynı sofrada bulunmanın kıymetinden bahsetti.

Büyükşehir deprem sonrası hemen harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak 11 ili etkileyen yüzyılın afeti sonrası tüm Türkiye’nin seferber olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak depremin olduğu gün hemen harekete geçtik. Deprem bölgesinde yaraları sarmak için birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bunları sizlerin adınıza, sizleri temsilen yaptık. Ama en önemlisi sizler depremin hemen ardından bölgeye yardım yapmak için seferber oldunuz. Gücünüz yettiğince yardım göndermek için gayret sarf ettiniz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel ulaşamayacağımız hedef yoktur” ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Başkan Zolan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.