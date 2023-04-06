Denizli Büyükşehirden Pembe Çizmelere destek

Kırsalda üretimi artırarak çiftçinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta 50’yi aşkın proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin kapanış toplantısına katıldığı “Pembe Çizmeler” projesine de destek verdi. Kadın üreticilerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Kadınlar bizim baş tacımız” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla 50’yi aşkın destek projesi hayata geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen projelerden biri olan “Pembe Çizmeler” projesine de destek verdi. Kapanış toplantısı geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla yapılan Pembe Çizmeler projesi ile Denizli’de süt üretiminin kaliteli ve verimli bir şekilde artması amacıyla 428 mahallede 7 bin 552 kadın üreticiye uygulamalı çiğ süt ve işletme hijyeni ile bakım ve yem rasyonu konularında eğitim verildiği açıklandı.

Bakan Kirişçi’den Büyükşehir tarım desteklerine övgü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden övgüyle bahsetti. Cennetin anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir anlayıştan geldiklerini hatırlatarak, Pembe Çizmeler projesinin kapanış toplantısına pembe fular ve çizmeleriyle katılan kadınların büyük bir saygıyı hak ettiğini söyleyen Bakan Kirişçi, eğitimin öneminden bahsetti. Eğitimin yanında sütün en üst düzeyde alınabilmesi için yem rasyonunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kirişçi, “Bu iki konu bu projede birleştirilmiş ve başarıyla yürütülmüş, siz değerli kardeşlerimizin her birine sütte hijyen ve yemde rasyon hazırlama işlemleri öğretilmiştir. Bakanlık olarak bir mottomuz var, bir sloganımız var, ’sen üret yeter’ diyoruz" diye konuştu.

Başkan Zolan: "Çocukluğum tarımla, toprakla geçti”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin her zaman üreticilerin yanında olduğunu ifade ederek, başta Denizli’ye, üreticilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Kendisinin de köyde dünyaya geldiğini ve çocukluğunda özellikle tarımla iç içe olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Sizleri görünce çocukluğum aklıma geldi. Ben köyde doğan biriyim. Çocukluğum tarımla, toprakla geçti. Tütün kırar, nohut yolar, çayırda hayvan güderdik. Rahmetli anacağım, sabah erkenden kalkar önce ekmek yapar, sonra ahırda hayvan bakardı. Sonra tarlaya gider çalışır, bizlerle ilgilenirdi" diye konuştu. Kadınların üretime her zaman en üst seviyede destek verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, projeye katılım gösteren kadın üreticilere teşekkür etti.

“Çalışıyoruz, emek veriyoruz, gayret ediyoruz”

Başkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlar bizim baş tacımız. Sizler için ne yapsak azdır. İnşallah birlikte el ele, kol kola hem şehrimizi, hem ülkemizi daha ileriye, daha güzele götürmek için böyle güzel projeler yapmayı Allah’ım nasip etsin. Başta projeye destek veren Bakanımıza, İl Müdürümüze, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, katılım sağlayan siz değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Proje ile Denizli’nin süt üretiminde daha kaliteli ve verimli bir üretime sahip olması amacıyla eğitimler verildiğini ifade eden Başkan Zolan, "Bu eğitimler çok kıymetliydi, o yüzden biz de bu işin içinde olmayı arzu ettik. Çalışıyoruz, emek veriyoruz, gayret ediyoruz. Üretimimizin kıymetli olması için içerisinde bilginin olması gerekiyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, üretimimiz güçlü olsun”