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Denizli Büyükşehirden Ege’nin ilk ve tek bilim merkezi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK destekli Ege Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezini kuruyor. Hizmete girdiği ilk günden itibaren bilim, kültür ve sanatın merkezi olması için yapılan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurulacak Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi Başkan Osman Zolan ve TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

DENİZLİ 26.02.2021, 17:01
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Denizli Büyükşehirden Ege’nin ilk ve tek bilim merkezi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK destekli Ege Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezini kuruyor. Hizmete girdiği ilk günden itibaren bilim, kültür ve sanatın merkezi olması için yapılan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurulacak Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi Başkan Osman Zolan ve TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) destekli Ege Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezini kuruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen "4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı"na başvurarak bünyesinde 100 kişilik planetaryumun (gezegen evi) da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlatmıştı. Projenin kabul edilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile davetliler katıldı.

Başkan Zolan: "TÜBİTAK’la işbirliği yapmak çok önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje ile birlikte Denizli’ye bir bilim merkezi kazandıracaklarını belirterek, "Bu bilim merkezi başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Denizli’de yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşallah katkılarınız ve gayretlerinizle Denizlimiz bir bilim merkezine kavuşmuş olacak. Burası gerçekten bizim gözbebeğimiz. Kongre ve kültür merkezimiz, aynı zamanda da bilim merkezimiz. Temeli atılmadan önce, plan aşamasındayken burada bilim merkezi olması noktasında TÜBİTAK ile yaptığımız çalışmalarımız olmuştu. Binamızı hizmete aldık ve burada hem kültür hem de sanat faaliyetleri başladı. İnşallah bilim merkezi ile de fonksiyonumuza güzellik katmış olacağız. Planladığımız işi tamamlamış olacağız. Burası hem sanatın hem kültürün hem de bilimin merkezi olacak. Ben katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

“Ülkemiz hem bölgesel hem küresel lider olma boyutunda”

TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal ise, sözleşmesini imzaladıkları Denizli Bilim Merkezi’nin Ege’nin ilk bilim merkezi olacağını söyledi. Başkan Zolan ile yürüttükleri sürecin önemli bir aşamasına geldiklerini anlatan Mandal, "Ülkemizin kısa vadede 2023, orta ve uzun vade olarak ise 2053 ve 2071 yıllarında önemli hedefleri var. Hem bölgesel hem küresel lider olma boyutunda. Bunların olabilmesinin en önemli bileşeni insan kaynağı. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bilim merkezi sadece müze gibi seyredilen bir yer değil, öğrencilerin etkileşimli bir şekilde kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için bir araç" şeklinde konuştu.

Merkez 2023’te tamamlanacak, Ekim 2021’de ise 6 atölye aktif olacak

Hedefin Nisan 2023’de bilim merkezini bitirmek olduğunu kaydeden Mandal, "Burada 1800 metrekare sergi alanımız, 600 metrekare kadar da atölyelerimiz var. Gençlerimizin de hızlı bir şekilde burada bulunmalarını istiyoruz. O doğrultuda hızlı bir şekilde çalışacağız ve başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılında, yani 2021 yılı ekim ayında 6 tane atölyemizi inşallah açmış olacağız. 2023 yılında tümünün bitirilmesi hedeflenirken ekim ayından itibaren de öğrencilerimiz burada tasarım atölyesi, robotik kodlama atölyesi, temel bilimler atölyesi, havacılık, uzay ve şu anda üzerinde çalıştığımız 1-2 atölye olmak üzere toplam 6 atölyede çalışmaya başlayacaklar. İnşallah burası hafta içinde hafta sonunda her yaş gurubunda yoğun bir şekilde kullanılır bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.
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