Denizli Büyükşehirden bin 100 arıcıya ekipman desteği

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde arıcılık yapan bin 100 üreticiye ekipman desteği veriyor.

Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, turizm, spor, sağlık ve tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla kent genelinde arıcılık yapan bin 100 üreticiye maske, eldiven, pantolon, el demiri ve körükten oluşan ekipman desteğinde bulunuyor. Ekipman dağıtımının ilk bölümü Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda yapıldı. Pandemi nedeniyle bölge bölge dağıtımı yapılacak ekipmanların ilk teslim programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu ile arıcılar katıldı.

"Arı olmadan hayat olmaz"

Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak, Denizli’de bin 100 üyeleri bulunduğunu belirterek, arıcılığın dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir sektör olduğunu kaydederek; "Arı olmadan hayat olmaz" diye konuştu. Denizlili arı üreticilerinin, bal üretiminin yanında tarımsal üretimin devamını sağlamaya, bitkisel ürünlerin yok olmaması ve tozlanma yoluyla ürün veriminin artırılmasına katkı vermeye devam ettiğini belirten Çomak; "Bu yıl kurak ve sıcak geçti. Son yılların en verimsiz yıllarından birini yaşadık. Bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve ekibine zor durumda olan arıcılarımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizi hatırladılar, önem verdiler. Bize destek verip onurlandılar. Tüm arıcılarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu ise, arıcılara verilen ekipman desteğinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek; "Başkanımız Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.