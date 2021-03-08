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Denizli Büyükşehirden 8 Mart’a özel program

Denizlili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Kadınlara kırmızı karanfil veren Başkan Osman Zolan, Büyükşehir olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

DENİZLİ 08.03.2021, 15:41
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Denizli Büyükşehirden 8 Mart’a özel program

Denizlili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Kadınlara kırmızı karanfil veren Başkan Osman Zolan, Büyükşehir olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri ile kadınlar katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kadınlar Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve okunan şiirlerle devam eden programda Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Suna Özmutaf, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişten bugüne tarihsel sürecini anlattı. Özmutaf, "Her kadın çok önemlidir. Kadınlar anne, evlat, kız kardeş, eş ve en önemlisi insandır. Neşet Ertaş ne güzel söylemiş, ‘Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu’dur. Kadın olmazsa empati, vicdan, hak, adalet, aile olmaz, toplum yarım kalır" dedi.

“Özellikle şehit annelerimizin ellerini defalarca öpüyorum”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise konuşmasında, Denizli Büyükşehir Belediyesinin böyle anlamlı bir günde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiği için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Vali Atik, “Doğru kadın, doğru evlat yetiştirir. Tüm annelerimizin, kadınlarımızın, ülkemize değerli insanlar kazandırdıkları için ellerinden öpüyorum. Özellikle şehit annelerimizin ellerini defalarca öpüyorum. Bu ülkeye, millete evlatlarını feda ettiler. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu. Vali Atik, Denizli’de göreve başladığından bu yana Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine de dikkati çekti.

“Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız”

Başkan Osman Zolan ise konuşmasında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Osman Zolan, “Kadınlar bizim anamız, eşimiz, kızımız, kardeşimiz, en yakınlarımız, canımızdır. Kadın Meclisimiz bugün güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Biz sadece bir gün değil her gün yanlarındayız. Hanım kardeşlerimizin ihtiyaçları, imkanlar sunulması ve proje yapmalarıyla ilgili Sayın Valimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte daha iyi ve güzele ilerleme konusunda gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Artık kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin olmadığı bir şehir ve dünyada yaşamak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şekilde yaşamayı Allah’ım bizlere nasip etsin” dedi. Konuşmanın ardından Vali Atik ve Başkan Zolan programa katılan kadınlara günün anısına kırmızı karanfil hediye etti. Programa katılan kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan protokol üyeleri bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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