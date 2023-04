Denizli Büyükşehir’den 7 bin kişilik iftar sofrası

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karahasanlı Mahallesi’nde kurduğu iftar programında 7 bin kişiyi ağırladı. Binlerce vatandaşla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ederek “Denizli’miz ve ülkemiz hep ileriye gitsin” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Karahasanlı Mahallesi’ne taşındı. Hilal Cami önünde düzenlenen iftara, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler iftara gelen vatandaşları tek tek selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ramazan ayı boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul ve makbul olmasını temenni eden Başkan Osman Zolan, “Geleneksel olarak her sene burada yaptığımız iftar muhteşem oldu. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte iftar yaptığım zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu güzelliğimiz daim olsun. Denizli’mizi her geçen gün güzelleştiriyoruz. Denizli’miz nereden nereye geldi. Yeşil alanı, doğal gazı, altyapısı, üst yapısı, köprülü kavşakları, giriş ve çıkışları, spor alanlarıyla her noktaya dokunduk. Bu hizmetleri Allah’ım sürdürmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Denizli’miz ve ülkemiz hep ileriye gitsin"

Denizlililerin şimdiden Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Zolan, "Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber şeker tadında mutluluk için Allah’ım sizlere bayram yaşamayı nasip etsin. Bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah birçok güzelliği yapmayı, hedeflere de ulaşmayı da Allah’ım nasip etsin. Denizli’miz ve ülkemiz hep ileriye gitsin" dedi.

“Denizli, Türkiye’nin incisi oldu”

Denizli Milletvekili Şahin Tin ise, ramazan boyunca Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu gönül sofralarından dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, "Öncelikle Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ailecek birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı geçirmeyi Allah nasip etsin. Öncelikle Osman Zolan Başkanımız Denizli’mizde çok güzel hizmetler yaptı, altyapısıyla, üstyapısıyla, Denizli’mizi bugünlere getirdi, Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de parmakla gösterilen Türkiye’nin incisi oldu. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.