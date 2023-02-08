Denizli Büyükşehir tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 200 kişilik ekip ile birlikte 81 adet iş makinesi, ambulans ve araçla hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar 6 farklı ekibini deprem bölgesine sevk etti. Depremin olduğu ilk gün arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere sabah karşı 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ile 40 itfaiye personelini bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı gün ikinci ekibini de bölgeye gönderdi. 32 iş makinesi ve araç ile 50 personelden oluşan ikinci ekibi bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi gönüllü çalışanlarını da bölgeye gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün tam donanımlı su arıza tamir araçları ve diğer iş makineleriyle birlikte 16 personeli de bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım ve Sağlık Merkezinden de 5 ambulans ve 10 kişilik sağlık ekibini yaraları sarmak için deprem bölgesine gönderdi. Arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 200 kişilik ekip ile birlikte 81 adet iş makinesi, ambulans ve araçla hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor.

“Allah’ım yar ve yardımcınız olsun”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan deprem bölgesine giden tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek uğurladı. Başkan Zolan, “Depremden etkilenen kardeşlerimize yardım etmek için canla başla çalışacaksınız. Allah’ım yar ve yardımcınız olsun” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla deprem için seferber olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Devletimiz tüm imkanlarını bölge için seferber ediyor, biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye gönderdiğimiz 200 kişilik ekip, 81 adet iş makinesi, ambulans ve farklı aracımızla canla başla çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Allah’ım güç kuvvet versin” dedi.