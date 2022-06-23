Denizli Büyükşehir personeli işaret dili öğreniyor

Engellilere yönelik örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurabilmek amacıyla personeline işaret dili eğitimi düzenliyor.

Engellilerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, işaret dili eğitimi düzenliyor. İşitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurabilmek, sorunlarına daha hızlı ve kolay çözüm bulabilmek amacıyla düzenlenen işaret dili eğitimine gönüllü personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapanlar katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği işaret dili eğitiminin 26 Temmuz’a kadar süreceği ifade edilirken, toplam eğitim süresi 120 saat olacak. Başarılı personele sertifikaları verilecek.

Sorunlara daha kolay ve hızlı çözüm

Eğitim çalışmasıyla Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla iletişimin daha kolay ve hızlı olacağını kaydeden İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Yelda Çetin, “Bu amaçla engelli vatandaşlarımızla iletişim halinde olan birimlerde görev yapan personelimize yönelik işaret dili eğitimi düzenlendik. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.