Denizli Büyükşehir dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde tüm işyerleri ile Kovid-19 vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi sürecinde korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işyerlerine yönelik başladığı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. İşyerleri ile birlikte cadde, bulvar ve meydanlarda bulunan ATM ve otobüs duraklarında da hijyen çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri talep gelmesi halinde Kovid-19 vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarında sağlığa herhangi bir olumsuz etkisi bulunamayan ürünlerle dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

HES kodu gösterilmesi zorunlu

Kovid-19 vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında hijyen çalışması yapılması isteyen vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesinin "ALO 153" çağrı merkezini aramaları gerekiyor. İstek halinde dezenfeksiyon ekiplerine HES kodunun verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.