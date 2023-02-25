Denizli Büyükşehir deprem bölgesinde çocuk oyun alanları kurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine destek olmak ve depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla Hatay ve İskenderun’da çocuk oyun alanları kurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Hatay’da sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Denii Büyükşehir Belediyesi bu çerçeve de Hatay merkez ile İskenderun ilçesinde çocukların eğitimlerine destek olmak ve depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla çocuk oyun alanları kurdu. Bölgede gönüllü psikologların görev aldığı çocuk oyun alanlarında ise Denizli’den gönderilen 1 tır dolusu oyuncak ve akıl oyunları setleri ile afetzede çocukların yaraları sarılıyor. Çocukların gelişimlerine uygun oyuncak ve eğitim materyalleriyle donatılan alanlarda çok sayıda çocuk oyun oynarken, kendilerine Denizli’den gönderilen birbirinden renkli ve güzel oyuncakların yanı sıra gönüllü psikolog ve çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çocuklar yaşadıkları travmayı bir nebze olsun atlatabilmelerine imkan sağlanıyor.

"Onlar bizim geleceğimiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden tüm milletin olduğu gibi çocukların da ciddi biçimde etkilendiğini belirterek, “Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek istiyoruz. Onları çok seviyoruz. Çocuklar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak. Onların geleceği için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.