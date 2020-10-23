Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUKATEL DENİZLİSPOR'A SIFIR KİLOMETRE TAKIM OTOBÜSÜ TAHSİS ETTİ. GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIYLA BİRLİKTE TAKIMIN HİZMETİNE SUNULAN YENİ TAKIM OTOBÜSÜ DENİZLİSPOR KULÜBÜNE TESLİM EDİLDİ.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü tahsis etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor kulübüne teslim edildi.
Her deplasmanda Denizli’yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil siyah renkler ile giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip. Yeni otobüsün takıma hayırlı olmasını dileyen Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Denizlispor’umuza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan büyük bir jest daha yaparak kulübümüze takım otobüsü tahsis etti. Gençlerbirliği deplasmanında oyuncularımızı taşıyan otobüsümüzle bu sezonun da ilk galibiyetini almış olduk. İnşallah bu birlik ve beraberlik sayesinde Denizlispor’umuzu çok daha iyi yerlere getireceğiz. Ben, Başkanımız Osman Zolan Bey’e kulübümüz ve oyuncularımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3