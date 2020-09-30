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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde HES Kodu dönemi

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARINA GÖRE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA HİZMET BİNALARINA GİRİŞTE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ BAŞLATTI.

DENİZLİ 30.09.2020, 13:55
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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde HES Kodu dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet binalarına girişte HES kodu sorgulama dönemi başlattı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışan personel ile ziyaret ve işlem yapacak vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulama dönemi başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirerek ateş ölçümlerini temassız bir şekilde yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de söz konusu karara göre hizmet binalarında “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu 9sorguluyor. Pandemi kurallarına göre vatandaşların HES kodları kontrol edildikten sonra belediyeye girişlerine izin veriliyor.

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