Denizli Büyükşehir Belediyesi sporcuları sezona hızlı başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü yağlı güreş, yüzme, judo, voleybol, atletizm ve karate takımları sezona hızlı başlıyor. Denizlili genç sporcular yeni sezonda şehrini ve ülkesini bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü yağlı güreş, yüzme, judo, voleybol, atletizm ve karate takımlarının yeni sezonda katılacakları ilk müsabakalar belli oldu. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yağlı Güreş Takımı pehlivanları 21 ile 23 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Kumluca Yağlı Güreşleri’nde ter atacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı ise 28 Mayıs 2021’de Marmaris’te yapılacak Açık Su Milli Takım Seçmesi’ne katılacak. Judoda ise haziran ayında süper lig sezonu açılacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor’un olimpiyat hazırlık merkezi sporcuları Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban Temmuz ayında Letonya’nın Riga şehrinde yapılacak olan Judo Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Yine judoda Mehmet Ali Akıncı ve Ayşe Naz Özdemir Haziran ayında Bosna Hersek’te yapılacak olan Ümitler Balkan Şampiyonası’nda yer alacak.

Türkiye Şampiyonu olan Karate Bayan Takımı Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesine katılacak

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Yıldız Erkekler Kros Takımı ise Haziran ayının ilk haftasında Gaziantep’te yapılacak olan Kros Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak. Son Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Bayan Takımı da Haziran ayının son haftasında Şanlıurfa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi’nde mücadele edecek. Yeni sezonda bölgesel ligde yarışacak Büyükşehir Belediyespor Voleybol Bayan Takımı ise sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

“Keşfettiğimiz yeteneklerimiz ülkemizi temsil ediyor, bu gurur verici”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni sezonda tüm sporculara başarılar dileyerek, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak süreceğini söyledi. "Bizim çocuklar" dediği Denizlili genç sporcuların müsabakalardan başarılarla döneceğine inancının tam olduğunu kaydeden Başkan Zolan, burada esas olanın spor yaparak geleceğe bedenen ve ruhen hazırlanan gençler olduğunu vurguladı. Herkese en az bir dalda spor yapması tavsiyesinde bulunan Başkan Zolan; "Büyükşehir olarak 20 branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz. Vatandaşlarımızın spor yapması için her türlü imkanı sunuyoruz. Burada keşfettiğimiz yeteneklerimizde ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor bu gurur verici" diye konuştu.