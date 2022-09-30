Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı 5. kez okuyucularla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı törenle açıldı. Yüzlerce yazar ve yayınevinin katıldığı fuara tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, kültüre her zaman en üst seviyede destek ve önem verdik” dedi.

Katılımcılarıyla Ege’nin en büyüğü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde (EGS) gerçekleştirilen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazarlar, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Eylül Fuarcılık Koordinatörü Remzi Çayır, 2017 yılında düzenledikleri ilk fuarda endişe ile Denizli’ye geldiğini anlattı. Ancak fuarın Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çok başarılı geçtiğini ve organizasyonun bir gelenek haline geldiğini anlatan Çayır, destek ve katkıları için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

“Fuarımız güçlenerek devam ediyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 5’incisini düzenledikleri fuarın hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Zolan, “Kitap fuarının Denizli’de olmaması çok büyük bir eksiklikti ve bu eksikliği gidermek için gayret ettik. Çok şükür başladığı ilk günden itibaren de kitap fuarımız güçlenerek yoluna devam ediyor. Allah’ımın ilk emri ‘oku’. Okumak asırlardır birikmiş olan kültürü, bilgiyi, her türlü detayı öğrenmemizi sağlıyor. Ömrümüzü daha da değerli hale getirmemiz için okumak çok önemli. Gençlerin daha donanımlı hale gelmesi için okumalarının ülkenin geleceği açısından çok önemlidir. İnsanın mutlu olması adına da okumak çok kıymetli, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilmek için okumak gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, kültüre her zaman en üst seviyede destek ve önem verdik” diye konuştu.

“Konusu Denizli olan 177 esere sahip çıktık”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete aldığı dijital kütüphaneyi anlatan Başkan Zolan, “25 bin kitabın olduğu dijital kütüphanemize herkes ücretsiz olarak üye olup buradaki dijital kitapları okuyabilir. Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak şu ana kadar konusu Denizli olan 177 kitabın basımını ücretsiz yaptık. Yazarlarımızın bu güzel eserlerini kentimize kazandırdık. Bu değerlerimiz artık kaybolmayacak” dedi. Fuara 200’ün üzerinde yazar geleceğini, 140 yayınevinin de burada olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Hiçbir ayrım yapmadan katılmak isteyen herkesi fuarımıza davet ettik. Denizli’mizden ve başka illerden de kitap fuarımıza gelenler olacak. Fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesen Başkan Zolan ve protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. 9 Ekim’e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.