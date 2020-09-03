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Denizli Büyükşehir asfalt seferberliğini sürdürüyor

ACIPAYAM İLÇESİNİN KELEKÇİ VE ALİVEREN MAHALLESİ İLE YEŞİLYUVA-SÖĞÜT YOLUNDA DEVAM EDEN ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEYEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN, "HİZMET DESTANLARI YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

DENİZLİ 03.09.2020, 11:39
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Denizli Büyükşehir asfalt seferberliğini sürdürüyor

Acıpayam ilçesinin Kelekçi ve Aliveren Mahallesi ile Yeşilyuva-Söğüt yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinin Kelekçi ve Aliveren Mahallesi ile Acıpayam ve Çardak ilçelerini birbirine bağlayacak Yeşilyuva-Söğüt yolunda hayata geçirdiği asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, vatandaşlarla da sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan, 2014 yılında Büyükşehir ile birlikte "Şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" anlayışıyla yola çıktıklarını anlatarak, "Bugün baktığımızda şehrimizin birçok yerinde birçok güzel işlere imza attık. Vatandaşımız bizlere güvendi yetki verdi. Biz de o güvene ve emanete sahip çıktık" dedi.

"Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz"

Kelekçi Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek alt yapı sorununu çözdüklerini, bir kısmında ise üst yapı çalışması da yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Şimdi kalan caddemizi de sıcak asfaltla buluşturma noktasında gayret ediyoruz. El birliği ile gönül gönüle çalışıyoruz. Acıpayam Belediye Başkanımız, teşkilatımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşallah hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Vermiş olduğumuz sözleri tutmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ım yarınımızı daha güzel eylesin. Sağ olsun kadirşinas vatandaşlarımız bize her zaman destek oldular. Ben tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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