banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Denizli bilim, kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi 2022 yılına hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında onlarca programın düzenlendiği merkezi 61 bin kişi ziyaret ederek birbirinden güzel etkinliklere katıldı.

DENİZLİ 05.03.2022, 13:15
Denizli bilim, kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi 2022 yılına hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında onlarca programın düzenlendiği merkezi 61 bin kişi ziyaret ederek birbirinden güzel etkinliklere katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, birbirinden özel organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bu kapsamda 2022 yılına hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında ev sahipliği yaptığı etkinliklerle onbinlerce vatandaşı ağırlayan merkezde tiyatrodan, konsere, müzikalden panele birçok program düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği Kuaförde Bir Gün, Geç Kalanlar, Tom Dick Ve Harry, Bir Delinin Hatıra Defteri, Söz Sende, Kamyon, Kahvede Şenlik Var, 80 Günde Dünya Gezisi, Büyük Gösteri ve Sabırsız Aliş adlı oyunları yaklaşık 8 bin kişi izledi. İlk kez Devlet Tiyatrolarının sahne aldığı, dünyaca ünlü klasik “Cimri” adlı oyun 2 farklı gösterimde 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nda kapalı gişe sahnelendi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Sömestr tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak sunulmasının ardından yoğun istek alan çizgi film karakteri Niloya ile sevilen çizgi film Harika Kanatlar’ın müzikal gösterileri de büyük beğeni topladı. Onbinlerce minik aileleri ile birlikte müzikalleri izleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarına da ev sahipliği yapan merkezde ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya Denizlililerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda tüm salonlar hınca hınç doldu. Ayrıca bünyesindeki 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) ile de ilgi çeken tesiste, başta öğrenciler olmak üzere 9 bin 500 vatandaş uzayın derinliklerini izleyerek gök cisimleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Müzik ziyafeti sunuldu

Akademik programların da düzenlendiği merkezde Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’un konuşmacı olarak katıldığı 2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya’da Jeopolitik Gelişim Paneli de yapıldı. Bu süreçte konser ve anma gecelerine de ev sahipliği yapan bilim, kültür ve sanatın merkezinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Bağlama Atölyesi Konseri ve Barış Manço 23. Yıl Anma Konseri düzenlendi, etkinliklere katılan binlerce izleyici unutulmaz anlara tanıklık etti. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılan merkezde ayrıca Denizli 9. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı yapıldı, 4’ü Türk dünyasından olmak üzere Denizli’ye gelen 20 aşık konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Mart ayı Özay Gönlüm Anma Programı ile başladı

500, bin ve 2 bin kişilik dev salonları, nikah salonları, gezegen evi, atölyeleri, seminer salonları ile Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan tesisi 2022 yılının ilk 2 ayında 61 bin vatandaş ziyaret etti. Mart ayı etkinliklerine ise “Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı” ile başlayan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin yıl boyu birbirinden güzel etkinliklere imza atacağı belirtildi. Tesis Denizli Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinin yanında özel sektöre ait birçok programa da ev sahipliği yapıyor.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 45
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 27 26
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18