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Denizli beşik gibi
Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı. Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
DENİZLİ 08.01.2021, 04:48
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Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı. Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
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