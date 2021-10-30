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Denizli Belediye teşkilatının 145. yaşı törenle kutlandı

Denizli’de 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 145. yıldönümü törenle kutlandı. Denizli’nin büyük bir köyden, dünya kentleri ile yarışır bir konuma geldiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 145 yıllık gururun öyküsünü anlattı.

DENİZLİ 30.10.2021, 14:31
Denizli Belediye teşkilatının 145. yaşı törenle kutlandı

Denizli’de 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 145. yıldönümü törenle kutlandı. Denizli’nin büyük bir köyden, dünya kentleri ile yarışır bir konuma geldiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 145 yıllık gururun öyküsünü anlattı.

Denizli’de 30 Ekim 1876’dan bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 145. yıldönümü törenle kutlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Gönüllü, Ziya Tıkıroğlu, Ali Marım, Ali Aygören ile Ali Dartanel’in oğlu Şinasi Dartanel, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan törenin açılış konuşmasında, belediye teşkilatının kuruluşundan bugüne emek veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve tüm çalışanları yad etti. Geçen Temmuz ayında vefat eden önceki dönem Belediye Başkanı Ali Dartanel’e rahmet dileyen Başkan Zolan, Denizli’ye yaptığı hizmet ve çalışmaları nedeniyle şükranlarını sundu.

"En büyük değerimiz çalışkan ve güler yüzlü insanlarımız"

Denizli’nin kendisine has güzelliklerini anlatan Başkan Zolan, “Denizlimiz sanayisi, ticareti, turizmi, tarımı ve Allah’ın lütfu doğal güzellikleri ile parmakla gösterilen, imrenilen bir şehir. En güzel ve değerimiz ise girişimci, çalışkan ve güler yüzlü insanlarımız. Belediye olarak bu güzelliklerin içinden daha fazla güzellik çıkarmak adına gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. Denizli’de belediye teşkilatının kuruluşunun Cumhuriyet’in ilanından 47 yıl önce gerçekleştiğine dikkati çeken Başkan Zolan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinde gördüğü kentin büyük bir köyden, bugün büyük bir şehre dönüştüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerinden de bahseden Başkan Zolan, "Daha hayallerimiz ve hedeflerimiz var. 145. yılını kutlayan belediye teşkilatımıza nice yıllar diliyorum. Atatürk’ümüzün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini Denizlimiz üzerine almış ve bugün sanayi, turizm, eğitim, şehircilik ve diğer her alanda o hedefe ulaşan bir şehirdir” diye konuştu.

başarılı işlere imza attığına dikkati çekti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının mezarları ziyaret ederek dua okudu.

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