Denizli baklavası TBMM’de

Denizli’nin Kale ilçesinin damak çatlatan lezzetlerinden birisi olan ‘Kale Baklavası’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunularak büyük beğeni topladı.

Yöre ile özdeşleşmiş uzun yıllardır bilinen ve yörenin kültürel mirası haline gelmiş olan Kale Baklavası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunuldu. Büyük beğeni toplayan baklava, adeta damak çatlattı. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımında, “İlçenin meşhur tatlısı olan Kale Baklavası kendine özgü lezzetiyle, üretilen cevizlerle yapılan vazgeçilmez lezzetimiz Kale Baklavası, Gazi Meclisinde afiyet olsun” ifadelerine yer verdi.