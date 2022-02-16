Denizli - Babadağ yolunda heyelan

Denizli ile Babadağ ilçesini birbirine bağlayan eski karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapalı kaldı.

Denizli ile Babadağ ilçesini birbirine bağlayan eski karayolunda heyelan meydana geldi. Altındere Mahallesi karşısındaki yol üzerinde meydana gelen heyelanda, yol kenarındaki toprak ve kaya parçaları, yağışlar sonrası toprağın gevşemesi nedeniyle yola yuvarlandı.

Babadağ ve Denizli’yi birbirine bağlayan ve ara mahallelerin de ulaşımını sağlayan yolda meydana gelen heyelan sırasında yoldan geçen bir aracın olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Karayolu üzerinde meydana gelen heyelan sonrası karayoluna düşen toprak ve kaya parçaları iş makinaları ekipleri ile kısa sürede kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.