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Denizli arka arkaya 4 defa salandı

Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ 14.09.2022, 06:45
Denizli arka arkaya 4 defa salandı

Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat: 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli’nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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