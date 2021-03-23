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Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli’de gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kentin yüksek mahallelerinde ve Denizli-Antalya karayolunda kar ve sise bıraktı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.
DENİZLİ 23.03.2021, 21:42
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Denizli’de gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kentin yüksek mahallelerinde ve Denizli-Antalya karayolunda kar ve sise bıraktı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.Denizli’de gün boyu süren sağanak yağış akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Denizli-Antalya karayolunda yerini kar ve sise bıraktı. Kar yağışının başladığı noktalarda belediye ve Karayolları ekipleri hazırda beklemeye başladı. Denizli-Antalya karayolunda etkisini arttıran ve yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemesi dikkatlerden kaçmadı.