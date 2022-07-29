banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Denizli - Antalya karayolunda çalışmalar devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği Denizli-Antalya karayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

DENİZLİ 29.07.2022, 12:42
Denizli - Antalya karayolunda çalışmalar devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği Denizli-Antalya karayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerde çalışmaların devam ettiği yolların güncel durumunu paylaştı. Bu çerçevede onarım faaliyetlerinin devam ettiği önemli yollardan birisi olan Denizli - Antalya yolunun 0 ila 19 kilometreleri arasında süren sathi kaplama çalışmaları nedeniyle, sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri istendi. Açıklamada kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu