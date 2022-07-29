Denizli - Antalya karayolunda çalışmalar devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği Denizli-Antalya karayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerde çalışmaların devam ettiği yolların güncel durumunu paylaştı. Bu çerçevede onarım faaliyetlerinin devam ettiği önemli yollardan birisi olan Denizli - Antalya yolunun 0 ila 19 kilometreleri arasında süren sathi kaplama çalışmaları nedeniyle, sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri istendi. Açıklamada kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarı yapıldı.